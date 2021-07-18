شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدة الفجر" ثاني أيام العيد على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " سيدة الفجر " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ، من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا ، و من إخراج أسامة رؤوف، و ذلك الأربعاء المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة و النصف مساء.

يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة ان العرض تدور أحداثه في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، و تتوالى الأحداث .

"سيدة الفجر " بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبده ، خالد يوسف ، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.