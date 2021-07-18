شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بعد تصريحات والدها: لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حلا شيحة، على كتابة بوست عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، للتعليق على تصريحات والدها التى قالها منذ قليل، وكتبت: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دى وانا لم يخطفني احد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً، انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته".

وأضافت شيحة : "وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض"، وتابعت "هو خلاص اي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف او اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده علي اي حد".

وأكملت شيحة قائلة: "أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا و شاف منه كل خير، معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره و كان مستقر في حياته و عنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ما شاء الله و عمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق ابدا وفي الاخر زيي لم يكمل جوازه و حدث الطلاق و كلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي اي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش اكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا و تلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا و عندي اولاد مثله و اولادنا شبه بعض الحمد لله و استقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض، ونخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه".

وأضافت: "في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع، انا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف انه زوجي وبعتز بيه واحنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني وانا متدينة بطبعي زي اي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني، وتديني اللي بدأ من اكتر من 15 سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه".

وتابعت: "مش محتاجة حد يخطفني او يكتب عني او يوجهني.. هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق و كل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، احسنوا الظن".