شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحيى حفلاً بدار الأوبرا المصرية 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد محسن حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا المصرية 5 أغسطس المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح النافورة.

كان محمد محسن طرح فيديو كليب بصحبة زوجته هبة مجدى بعنوان "أهلا بيك"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد أول كليب غنائى يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل" من كلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادى وتوزيع يحيى يوسف.

وتعقب الأغنية الجديدة أصداء ردود الفعل الإيجابية الموسعة التى لاحقت آخر أعمال محسن "اسلمى يا مصر"، والتى أعاد خلالها تقديم النشيد الوطنى المصرى القديم على طريقته الخاصة عبر فيديو كليب مصور.

محمد محسن مطرب وملحن وممثل، فى حصيلة مشواره الغنائى ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما "اللف فى شوارعك" ومن بعده ألبوم "حبايب زمان"، ومن أشهر أغنياته "من زمان جدًا" و"حضنك حياة" و"تجربة الوحدة"، ووضع بصمته فى عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل "زى الورد"، ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخرانى والفنانة هبة مجدي.