حلا شيحة ترد على والدها: مصدومة من كلامك عن زوجي.. ومعز مسعود عمره ما كان بتاع ستات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة حلا شيحة، على تصريحات والده الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عنها وزوجها معز مسعود.

ونشرت حلا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة زوجها، وعلّقت: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبداً".

أضافت: "أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري، وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها".

تابعت: "لن أسمح لأحد بالكلام عنه، ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز".

استكملت: "هو في إيه في بلدنا الأيام دي، بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض، هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد.. أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير".

استطردت: "معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله جمال ما شاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا، وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده، طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدا وعندي أولاد مثله وأولادنا شبه بعض الحمد لله، واستقرينا إحنا الاتنين، ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض، ونخوض في أعراض بعض، هو حصل في مجتمعنا ده إحنا جرالنا إيه".

تابعت: "في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب أن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع.. أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج أتشرف أنه زوجي وبعتز بيه وإحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج.. وكل كلمة أكتبها وقلتها نابعة مني، وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني.. وتديني اللي بدأ من أكتر من ١٥ سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق".

اختتمت: "دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله.. وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض..

أحسنوا الظن".

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علّق على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة الفن وتحريمها له، قائلًا: "بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها".

وانتقد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، التدوينة التي كتبتها نجلته خلال الأيام الماضية قائلًا: "إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم (إلا أنا)؟ إيه النتيجة بتاعته؟ بوست مجاني معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت".

ردًا على سؤال لميس الحديدي "كمين معمول من مين؟"، قال: "لازم نتريث لحد ما نعرف عشان مانهجمش على البنت الهجوم الفظيع ده ونظلمها، نافيًا أن يكون قد قام بمهاتفتها بعد "البوست".

تابع: "والله أنا زعلان وضد البوست ده ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الأمر، لن أسمح باختطاف حلا بأي حال من الأحوال وهقف ضد أي حد أي الدنيا مهما كان، عمرها ما قالت أن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتي حتى لو اتحجبت".

ووجه رسالة لها باكيًا، قائلًا: "يا بنتي زي ما قلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا، الله هو الجمال والإبداع والابتكار، يا حلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه".