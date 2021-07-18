مصطفى شعبان يهنئ الأهلي على التتويج بالعاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان مصطفى شعبان، بتتوّيج النادي الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بفوز قاسي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

وكتب شعبان، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏‏مبروك العاشرة للأهلي".

ثلاثية الأهلي جاءت جميعها في الشوط الثاني حيث كانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

الأهلي استطاع الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليًا بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، وأيضًا انفرد "الشياطين الحمر" بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.