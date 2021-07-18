رامز جلال بعد تتويج الأهلي بالعاشرة: القاضية ممكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان رامز جلال، بتتوّيج النادي الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بفوز قاسي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

وكتب رامز، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏أهلاوي أنا وحب الأهلي غارز في قلبي كما المتاريس.. ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور الأهلي.. الحمد لله.. القاضية ممكن".

ثلاثية الأهلي جاءت جميعها في الشوط الثاني حيث كانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

الأهلي استطاع الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليًا بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، وأيضًا انفرد "الشياطين الحمر" بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.