رشا مهدي أمام البحر وسلمى أبو ضيف جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

دينا

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال جريئة.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" و"نظارة" شمسية من رحلتها الصيفية.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "بدلة"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وبرنيطة على رأسها.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب "ورود"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق خلال تواجدها في الساحل الشمالي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.