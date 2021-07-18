حسين رياض.. سر تغيير اسمه ووفاته أمام الكاميرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الـ56 على رحيل الفنان الكبير حسين رياض، إذ أنه رحل عن عالمنا في 17 يوليو 1965.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن حسين رياض:

- ولد الفنان حسين رياض في حي السيدة زينب في 13 يناير 1897، لأم سورية وأب مصري.

- كون حسين رياض فريق "هواة التمثيل المسرحي" مع الفنان يوسف وهبي، أحمد علام، عباس فارس، وغيرهم.

- أول أعماله المسرحية "خلي بالك من إيميلي" عام 1916، على مسرح جورج أبيض.

- قرر "رياض" أن يغير اسمه لـ"حسين رياض" حتى لا تعرف عائلته عن عمله بالفن.

- في عام 1931 قدّم حسين رياض فيلم "صاحب السعادة كشكش بك"، ثم قدّم بعدها عدة أفلام أبرزها "سلامة في خير، لاشين، ليلى بنت الصحراء، صراع في المينا".

- شارك حسين رياض في العديد من المسرحيات منها "العباسة، الناس اللي فوق، الغيرة، وعاصفة في بيت عطيل، تاجر البندقية، أنطونيو وكليوباترا".

- كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962 بوسام الفنون.

- تحدثت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسين رياض، عن علاقتها بوالدها خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة"، قائلة: "أن شخصية بابا فيلم موعد مع الحياة مع الفنانة فاتن حمامة تشبهه كثيرًا، أنا ما عرفتش بابا غير بعد ما رحل، ما كناش بنشوف بابا غير لأوقات ضئيلة جدا لأنه عاش حياته كاملة للفن، ما عرفتش القيمة الفنية والعملقة اللي كنت معشراها غير لما رحل، بابا راجل مسرحي أكثر ما هو سينمائي.. كنت دائمًا على اتصال مع الفنان عبد المنعم مدبولي وكان يقول لي لما كان بابا بيطلع على المسرح كنا بنسميه "الأسد"، اللي ما شفش حسين رياض في الكوميديا يبقى ما شفش كوميديا".

- وتابعت فاطمة: "والدي غنى خمس أوبريتات، منهم "جدو يا جدو"، غنى للأطفال "التعلب فات فات"، يعتبر صوت بابا بصمة".

- وقدّم حسين رياض حوالي 320 فيلمًا، وأكثر من 150 عملًا إذاعيًا، وحوالي 240 مسرحية، حسبما قالت ابنته "فاطمة".

- أثناء تأديته دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا على، سقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.

- وكان أخر الأدوار التي أتم حسين تصوير كافة مشاهدها، دوره في فيلم "أغلى من حياتي" مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية.