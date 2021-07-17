جوائز مهرجان كان.. أصغر فرهادي وجوهو كوسمانين يتقاسمان "الكبرى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقاسم المخرج الإيراني أصغر فرهادي والمخرج الفنلندي جوهو كوسمانين الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي.

وهي الجائزة الثانية للمهرجان بعد السعفة الذهبية، حيث فاز "فرهادي" بالجائزة عن فيلم "بطل" الذي يحكي عن قصة رجل يكشف عن كيس من المال يدفع بعد ذلك إلى سلسلة من المعضلات الأخلاقية، و"كوسمانن" عن فيلمه "المقصورة رقم 6" عن رحلة امرأة عبر الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات.

وفاز الفرنسي ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه الرومانسي الموسيقي "أنيت".

وحصل "كاراكس" البالغ من العمر 60 عاما على الجائزة بعد تسع سنوات على فيلمه الأخير "هولي موتورز"، وقد شاركته فرقة "سباركس" الأمريكية الشهيرة في كتابة سيناريو وموسيقى "أنيت" الذي عُرض في افتتاح المهرجان.

وتسلم الجائزة أحد الموسيقيين وهو رون مايل نظراً إلى غياب المخرج. وقال عنه إنه "ليس مخرجاً فرنسياً عظيماً فحسب، بل صانع أفلام ضخم".

وأضاف: "للأسف لم يستطع ليوس كاراكس الحضور بيننا".

وتابع: "كان يعاني مشكلة في أسنانه. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة ونحن متأثرون جداً بمشاركتنا في فيلم ليوس كاراكس".

ويتمحور "أنيت" على الحب والمجد والسقوط، من خلال قصة زوجين حققا النجومية في لوس أنجلوس.

وفاز فيلم الرعب الفرنسي "تايتين" للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي كأفضل فيلم بالمهرجان.

وأعلنت ذلك هيئة التحكيم بالمهرجان مساء السبت.