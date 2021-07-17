جوائز مهرجان كان.. القائمة الكاملة للفائزين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، مساء السبت، جوائز الدورة الرابعة والسبعين.

وفي ما يأتي أبرز المكافآت التي وزّعت في الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي:



- السعفة الذهبية: "تيتان" للمخرجة جوليا دوكورنو (فرنسا)





- الجائزة الكبرى: "إيه هيرو" للمخرج أصغر فرهادي (إيران) و"هيتي نمبر 6" للمخرج يوهو كووسمانن (فنلندا)

- جائزة لجنة التحكيم: "هبيرخ" ("الركبة") للمخرج ناداف لبيد (إسرائيل) و"ميموريا" للمخرج أبيشاتونغ ويراسيتاكول (تايلاند)

- جائزة أفضل إخراج: المخرج ليوس كاراكس عن فيلم "أنيت" (فرنسا)

- جائزة أفضل ممثل: الأمريكي كاليب لاندري جونز في "نيترام"





- جائزة أفضل ممثلة: النروجية رينات رينسفي في "ذي وورست برسن إن ذي وورلد"

- أفضل سيناريو: المخرج ريوسوكي هاماغوشي عن فيلمه "درايف ماي كار" (اليابان)

- الكاميرا الذهبية: "مورينا" للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش (كرواتيا)





- السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير: "تيان شيا وو يا" للمخرجة تانغ يي (هونغ كونغ)

- تنويه خاص لأفضل فيلم قصير: "أوغست سكاي" للمخرجة جاسمن تينوتشي (البرازيل)