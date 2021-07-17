فن ومشاهير

جوائز مهرجان كان.. القائمة الكاملة للفائزين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، مساء السبت، جوائز الدورة الرابعة والسبعين.

وفي ما يأتي أبرز المكافآت التي وزّعت في الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي:

- السعفة الذهبية: "تيتان" للمخرجة جوليا دوكورنو (فرنسا)


- الجائزة الكبرى: "إيه هيرو" للمخرج أصغر فرهادي (إيران) و"هيتي نمبر 6" للمخرج يوهو كووسمانن (فنلندا)

- جائزة لجنة التحكيم: "هبيرخ" ("الركبة") للمخرج ناداف لبيد (إسرائيل) و"ميموريا" للمخرج أبيشاتونغ ويراسيتاكول (تايلاند)

- جائزة أفضل إخراج: المخرج ليوس كاراكس عن فيلم "أنيت" (فرنسا)

- جائزة أفضل ممثل: الأمريكي كاليب لاندري جونز في "نيترام"


- جائزة أفضل ممثلة: النروجية رينات رينسفي في "ذي وورست برسن إن ذي وورلد"

- أفضل سيناريو: المخرج ريوسوكي هاماغوشي عن فيلمه "درايف ماي كار" (اليابان)

- الكاميرا الذهبية: "مورينا" للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش (كرواتيا)


- السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير: "تيان شيا وو يا" للمخرجة تانغ يي (هونغ كونغ)

- تنويه خاص لأفضل فيلم قصير: "أوغست سكاي" للمخرجة جاسمن تينوتشي (البرازيل)

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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