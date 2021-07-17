شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر والمرغنى وخالد الصاوى فى كواليس فيلم "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينتهى فريق عمل فيلم "تماسيح النيل" من التصوير وهو من بطولة كل من مصطفى خاطر وحمدى المرغنى وخالد الصاوى ومحمد ثروت وسامية طرابلسى وسوزان نجم الدين، ومن اخراج سامح عبدالعزيز، وننشر عدد من الصور التي تجمع بين الفنان مصطفى خاطر وعدد من أبطال العمل داخل لوكيشن النصوير .



مصطفى خاطر ومحمد جمعة سوزان نجم الدين ولمى كتكت



مصطفى خاطر ومحمد جمعة ومحمد ثروت



مصطفى خاطر وويزو



مصطفى خاطر وابطال فيلم تماسيح النيل



مصطفى خاطر والمرغنى



مصطفى خاطر وحمدى المرغنى



مصطفى خاطر وسامح عبد العزيز



مصطفى خاطر وفريق عمل فيلم تماسيح النيل

ويجسد مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدى، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هنادى مهنا، كريم عفيفى، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.



خالد الصاوى وفريق فيلم تماسيح النيل



حمدى المرغنى وسامية الطرابلسى



حمدى المرغنى ومصطفى خاطر

كان ”الخليج 365”، قد أجرى لقاء خاصًا مع الفنان مصطفى خاطر خلال تواجده فى أسوان لحضور فعاليات مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة، كشف فيه خاطر عن أعماله المقبلة، وعلاقته بفريق مسرح مصر، وذكرياته منذ كان ممثلا هاويا في مسرح الجامعة حتى أصبح نجما سينمائيا وتليفزيونيا.

وقال إنه حريص على حضور المهرجانات السينمائية فهي فرصة جيدة لمشاهدة عدد من الأفلام المهمة، خاصة أن مهرجان أسوان عن المرأة لذلك له خصوصيته.

وصرح خاطر مازحًا أن المرأة بالنسبة له هي زوجته، ثم عقب: بأن المرأة هي زوجتي وابنتي وأمي، فهي جزء كبير من المجتمع لا يمكن تهميشه.

وأكد مصطفى خاطر أن المرأة موجودة في السينما منذ نشأتها ولها دور كبير جدًا في السينما المصرية، لافتًا إلى أن فيلم مراتي مدير عام للنجمة شادية من أكثر الأفلام التي تعجبه عن المرأة من وجهة نظره.

وأضاف أنه استقبل ردود أفعال جيدة بعد عرض فيلم "ثانية واحدة" وسعيد بها جدًا، فالفيلم يتميز بكوميديا الموقف، مشيرًا إلى أن ظروف عرضه في ظل كورونا أثر عليه قليلا بسبب أن السينمات لا تعمل بكامل طاقتها، لكن في النهاية صحة الناس أهم ، ويمكن تعويض كل ذلك بعد عرضه تليفزيونيا.

واعترض خاطر على ما يتردد حول كونه الأنجح بين فريق مسرح مصر، وقال إن المجموعة كلها نجحت وقدموا أعمالًا سواء بطولات فردية أو جماعية، ومنذ أول ظهورنا أخذنا من الساحة الفنية مساحة كبيرة جدًا، وشايف أن كل الناس ناجحة.

ونفى خاطر وجود أي غيرة بين نجوم مسرح مصر، فقط غيرة فنية صحية فمثلاً لو محمد عبد الرحمن عمل فيلم حلو بفرح جدًا لكن ببقى نفسي أحقق نجاح مثله، وفي نفس الوقت فيه حب كبير جدًا لا يمكن وصفه فنحن أصحاب منذ سنوات طويلة ومشينا طريقا صعبا سويا ونجحنا معا فالعلاقة بيننا أسرية أكثر.

وقال خاطر مازحا لو علي ربيع عمل فيلم حلو بكرهه وبحقد عليه جدا، واستدرك: لا طبعا بفرح له جدًا ولو فيه أي ملاحظات بنقولها لبعض وهذه هي العلاقة بيننا.