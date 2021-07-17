فن ومشاهير

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائى 2021

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على حفل إعلان جوائز الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائى الدولى، إذ أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرج الأمريكي سبايك فوز فيلم «Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية، وهى ثانى مخرجة تفوز بجائزة السعفة الذهبية في تاريخ المسابقة بعد فيلم The Piano  عام 1993 .

 

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تقاسم فيلم الدراما الإيراني "A Hero" للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي "Compartment No. 6" للمخرج جوهو كوسمانين، الجائزة الكبري بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74.

أما جائزة لجنة التحكيم تقاسمها فيلمى  «Memoria»الذى فاز مخرجه التايلاندى  أبيشاتبونج ويراسيتاكول بالسعفة الذهبية من قبل عن فيلم Uncle Boonmee عام 2010 ، وفيلم «Ahed's Knee» للمخرج الإسرائيلي ناداف لبيد.

 فاز الفرنسي ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه "أنيت"، وحصل "كاراكس" البالغ الستين على الجائزة بعد تسع سنوات على فيلمه الأخير "هولى موتورز"، وقد شاركته فرقة "سباركس" الأمريكية الشهيرة فى كتابة سيناريو وموسيقى "أنيت" الذى عُرض في افتتاح المهرجان.

وتسلم الجائزة أحد الموسيقيين وهو رون مايل نظراً إلى غياب المخرج. وقال عنه إنه "ليس مخرجاً فرنسياً عظيماً فحسب، بل صانع أفلام ضخم.. للأسف لم يستطع ليوس كاراكس الحضور بيننا.. كان يعاني مشكلة في أسنانه.. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة".

فازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، وذلك عن دورها في فيلم “The Worst Person in the World” للمخرج واكيم ترير.

فاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائى الدولى وذلك عن الفيلم الأسترالى  Nitram   بدورته رقم 74 لعام 2021 .

 فاز الفيلم الياباني  Drive My Car جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء". تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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