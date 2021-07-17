شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لنقيب الموسيقيين هانى شاكر فى أوروبا بعد أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في ظهور جديد في إحدى الدول الأوروبية برفقة عدد من أصدقائه، بعد تخطيه الأزمة الصحية التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة وخضع من خلالها لبعض الفحوصات الطبية وانتقل على أثرها إلى المستشفى.

ونشر الحساب الشخصى لنقيب المهن الموسيقية عبر تويتر، لقطات من أحدث ظهور له في أحد المطاعم بأوروبا، حيث يتناول الطعام مع بعض من أصدقائه، ويلتقط بعض الصور مع معجبيه، للإشارة إلى خضوعه لفترة نقاهة في أوروبا بعد الأزمة الصحية الأخيرة.



هانى شاكر مع اصدقائه



شاكر مع معجبيه

وطمأن أمير الغناء العربى، جمهوره ومتابعيه، منذ ايام على حالته الصحية، فى أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى بعد شفائه، مؤكدا أنها أزمة وعدت على خير وأنه فى فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.



هانى شاكر فى أحدث ظهور له



هانى شاكر فى احدث ظهور

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".