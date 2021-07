شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان يتقاسمان الجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم فيلم الدراما "A Hero" للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي "Compartment No. 6" للمخرج جوهو كوسمانين، الجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74.

وفاز الفرنسي ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه "أنيت"، وحصل "كاراكس" البالغ الستين على الجائزة بعد تسع سنوات على فيلمه الأخير "هولى موتورز"، وقد شاركته فرقة "سباركس" الأمريكية الشهيرة فى كتابة سيناريو وموسيقى "أنيت" الذى عُرض في افتتاح المهرجان.

وتسلم الجائزة أحد الموسيقيين وهو رون مايل نظراً إلى غياب المخرج. وقال عنه إنه "ليس مخرجاً فرنسياً عظيماً فحسب، بل صانع أفلام ضخم.. للأسف لم يستطع ليوس كاراكس الحضور بيننا.. كان يعاني مشكلة في أسنانه.. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة".

وفاز الفيلم الياباني Drive My Car جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء". تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.

وفازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، وذلك عن دورها في فيلم “The Worst Person in the World” للمخرج واكيم ترير.

فيما أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي فوز فيلم «Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو.

وفاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائى الدولى وذلك عن الفيلم الأسترالى Nitram بدورته رقم 74 لعام 2021 .

وحصل فيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم «Nitram» للمخرج جاستن كورزيل.

وحصل فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، بينما حصل فيلم «August Sky» للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة «Caméra d’or» التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها «Murina»، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.