شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية باسم سمرة فى أدواره السينمائية لازم يتقتل فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد باسم سمرة واحدًا من الفنانين الذين شاركوا بكثافة في السينما خلال السنوات الأخيرة، وقدم العديد من الأدوار البارزة والتي غلب عليها دائمًا الطابع الشعبي، إلا أن هناك مفارقة ملحوظة في بعض الأعمال التي يقدمها ألا وهي أن دوره ينتهي بالقتل في عدد كبير من الأعمال.

ومن أبرز الأفلام التى انتهى فيها دور باسم سمرة بالقتل، "الجزيرة" بطولة أحمد السقا وهند صبرى وخالد الصاوى ومحمود عبد المغنى، حيث جسد دور "حسن الحفنى" شقيق محمود ياسين وعم أحمد السقا، حيث تم قتله على يد إحدى العائلات المتصارعة مع ابن أخيه، منصور الحفنى.



باسم سمرة

أيضًا انتهى دور باسم سمرة فى فيلم "الوعد" للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد ياسين وبطولة آسر ياسين وروبى، بالقتل على يد غسان مسعود رجل الأعمال الذى يعمل عنده سمرة وينقذ له المهات التى يطلبها منه، حيث تخلص منه بعد كشفه آسر ياسين بأنه المتورط فى جريمة القتل، وساومه بهذا الأمر حتى يعيد له ما يريده.

كذلك دوره فى فيلم "الفرح" للمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والذى شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، انتهى بالقتل، حيث جسد شخصية "حسن الحشاش" الذى يحاول التهجم على دنيا سمير غانم فى مخزن الخمرة لحظه سكره وعدم وعية فتحاول دنيا الدفاع عن نفسها وتطعنه فيسقط قتيلا.



الفنان باسم سمرة

أما في فيلم "صندوق الدنيا" الذى عرض العام الماضى وقام ببطولته خالد الصاوى ورانيا يوسف وصلاح عبد الله، فظهر فيه باسم سمرة كضيف شرف بدور سائق ميكروباص، وانتهى دوره بالقتل على يد شخص كان يهرب من مطارديه ويدخل السيارة ويطلب من سمرة التحرك الا أن الاخير رفض لانتظار ابنه فيقوم هذا الشخص بطعنه ورميه خارج السيارة.

ومن الأفلام التى انتهى دور باسم سمرة فيها بالقتل "وش سجون" الذى تم عرضه عام 2014، وشارك فى بطولته أحمد وفيق، دينا فؤاد وفريال يوسف أحمد عزمى وأحمد راتب ومها صبرى وعدد آخر من الفنانين.