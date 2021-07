شكرا لقرائتكم خبر عن رينات رينسف أفضل ممثلة من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، وذلك عن دورها في فيلم "The Worst Person in the World" للمخرج واكيم ترير.

فيما أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي فوز فيلم "Titane" للمخرجة جوليا دوكورنو,

وفاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائى الدولى وذلك عن الفيلم الأسترالى Nitram بدورته رقم 74 لعام 2021 .

وحصل فيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم «Nitram» للمخرج جاستن كورزيل.

وحصل فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، بينما حصل فيلم «August Sky» للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة «Caméra d’or» التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها «Murina»، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.