شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Titane" يفوز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي، إعلان جوائز الدورة الـ 74 من المهرجان، الذي يختتم فعالياته الليلة وفاز فيلم «Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو.

وحصل فيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم «Nitram» للمخرج جاستن كورزيل.

وحصل فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، بينما حصل فيلم «August Sky» للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة «Caméra d’or» التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها «Murina»، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.

Titane هو فيلم إثارة مثير درامي فرنسي بلجيكي من عام 2021 من تأليف وإخراج جوليا دوكورنو. بطولة فينسنت ليندون وأغاث روسيل وغارانس ماريلييه ولايس سلامة. أقيم العرض العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 13 يوليو 2021 ، وأصبحت دوكورنو ثاني مخرجة تفوز بسعفة الذهبية.