شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى مصطفى حجاج، حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى، وتشاركه في الحفل الفنانة الاستعراضية لورديانا، وذلك يوم الأربعاء المقبل 21 يليو الجارى، الموافق ثانى أيام عيد الأضحى، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر بمختلف الدول العربية في موسمى عيد الأضحى والصيف.

وطرح المطرب مصطفى حجاج أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج طرح مؤخرا ديو أغنية "كله شمال" الذى جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائى محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، فكرة وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

وقبلها طرح حجاج أغنية "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.