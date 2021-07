قائمة جوائز الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أسدل مساء اليوم السبت، الستار على الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي أقيمت في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وإليك قائمة جوائز الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي:-

- أفضل فيلم - Titane - جوليا دوكورناو

- الجائزة الكبرى - A Hero - Compartment No. 6

- جائزة لجنة التحكيم Memoria - Ahed's Knee

- أفضل ممثل كاليب لاندري جونز عن فيلم Nitram.

- أفضل ممثلة رينات رينسف عن The Worst Person in the World.

- أفضل مخرج ليو كاراكس عن فيلم Annette.

- أفضل سيناريو Drive My Car للياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

- الكاميرا الذهبية Murina

- أفضل فيلم قصير All the Crows in the World

وكان الفيلم المصري "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد جائزة الفيريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وأقيمت الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.