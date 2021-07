All the Crows in the World أفضل فيلم قصير بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حصل فيلم "All the Crows in the World" للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكان الفيلم المصري "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد جائزة الفيريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وأقيمت الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وأقيمت الدورة بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.