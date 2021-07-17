فيلم "Titane" يفوز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاز فيلم "Titane" للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، بجائزة السعفة الذهبية في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وباتت جوليا دوكورنو التي نالت الجائزة عن فيلم "Titane"، ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان، بعد جين كامبيون سنة 1993.

وكان الفيلم المصري "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد جائزة الفيريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وأقيمت الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وأقيمت الدورة بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.