"في غرفة العمليات".. أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ونشرت ياسمين، صورا لها من دبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" من إنتاج شركة سينرجي، بطولة النجوم أحمد العوضي خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.