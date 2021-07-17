أول تعليق لـ حلا شيحة بعد تصريحات أشرف زكي: "هنيئا لي بشطب عضويتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة حلا شيحة، الشكر لكل ما ساندها في أزمتها الأخيرة، لافتة إلى أنها ضد التطرف سواء باسم الدين أو الفن.

وكتبت حلا، صورة لها بغطاء الرأس مع ابنتها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

وأضافت: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ".

تابعت: "وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين إني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما اتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

استكملت: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد إني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ".

اختتمت: "بتمنى الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الجمعة، إنه "لا مكان للفنانة حلا شيحة في النقابة، وهذا درس لكل من يدعي أن الفن حرام".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "أعتذر عن قبولي يومًا عودة تلك الفنانة للنقابة"، متابعًا: "اللي شايفين الفن حرام لكم دينكم ولي ديني"، مؤكدا أن "المهنة العظيمة اللى بنشتغلها ميهونش عليا نعمل فيها كده".

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد طرحه فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها.