شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن روايته "أبناء حورة": كنت مهموما بالرواية وأبحث عن هويتي الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، أثناء حفل توقيع روايته الجديدة "أبناء حورة" الذى أقيم فى مكتبة ديوان، أجواء كتابتى لرواية أبناء حورة كانت صراعا داخليا بين أكثر من شخصية أحتويها، فالرواية تضم حكايتى وحكاية روتها أمى لي وأنا صغير، ففى الرواية كنت أبحث عن هويتى الشخصية من خلال الحرب التى تدور داخلى، فمثلاً لو كنا أيام الأنبياء فى أى فريق سنكون فالحياة والتاريخ يعاد كل لحظة وكل ثانية بنفس معطياته فكيف ستكون اختياراتنا.

تحكى رواية "أبناء حورة" قصة سيدة تدعى حورة وأولادها "نور الطريق جمال" و"حُسن الجوار جمال" و"سيف القضاء جمال"، وفيها نقابل الرياحى والحر الواثق ورماح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش فى قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة فى الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفى الدين بإخلاص ويقين: "ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب".

وعبد الرحيم كمال (30 أكتوبر 1971) سيناريست وقاص وروائى مصري، ولد بقرية العيساوية بسوهاج, وتخرج فى المعهد العالى للسينما قسم السيناريو عام 2000 وقد تم نشر بعض الروايات التى ألفها؛ منها (رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى) وله مجموعتان قصصيتان ورواية.

وقد تمكن عبد الرحيم كمال وعرف الجمهور الواسع عبد الرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التليفزيونية، مثل: "الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام"، لكن "أبناء حورة" تنتمى إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائى الذى يأخذ فن الحكى إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ.