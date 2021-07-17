فنان شهير يعلن إصابته بسرطان الدم

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 08:56 مساءً - أعلن الفنان السعودي ” عبد العزيز الشمري ” في تغريدة له عبر حسابه على تويتر عن إصابته بمرض السرطان في الدم .

وذلك بعد معاناته لفترة طويلة من مرض لزوجة الدم الذي أدى إلى استئصاله للطحال وتركيب دعامة للشريان وجلطات في الأمعاء والقلب والرئة والرجل في العام الماضي .

فكتب عبد العزيز الشمري في تغريدته : ” ‏الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. ثبتت إصابتي بسرطان الدم وذلك بعد تطور لزوجة الدم ” .

وتابع قائلا : ” الحمد لله أنا بخير وراح أبدأ علاج كيماوي .. ادعوا لي .. أتمنى تدعمون وتدعوا لي ” .