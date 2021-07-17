حفلات عيد الأضحى 2021.. منافسة مشتعلة في العواصم العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر الجمهور العربي بشغف حفلات عيد الأضحى 2021، والتي ستقام هذا العام وسط إجراءات احترازية، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ففي العاصمة الإماراتية أبوظبي تعود الحفلات الغنائية الحيّة يومي 22 و23 يوليو الجاري، حيث يحيي أربعة نجوم موسم عيد الأضحى وهم: حسين الجسمي، وأصالة، وتامر حسني، وميريام فارس.

وتقام الحفلات في صالة الاتحاد بجزيرة ياس وسترافق هذه الأمسيات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عروض وألعاب نارية مبهرة.





وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي توقفت عن تنظيم الحفلات الحية منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

بينما يحيي سلطان الطرب جورج وسوف أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، ويقام الحفل بمدينة جدة ويقدم العديد من أغانيه القديمة والحديثة.

وفي الكويت قررت وزارة الإعلام بالتعاون مع شركات خاصة عودة الحفلات الحيّة، على أن يقتصر الحضور على الذين تلقّوا التطعيم ضد كورونا، وتطبيق نسبة الـ50% من سعة المكان، ومن أبرز النجوم الذين يغنون في الكويت في عيد الأضحى شيرين عبدالوهاب، وعبدالله الرويشد، ومطرف المطرف.





وتستهل ا دار الأوبرا المصرية حفلات عيد الأضحى هذا العام، بحفلات لنجوم من العيار الثقيل مثل مدحت صالح، ومحمد الحلو، ومي فاروق في أول أيام العيد، أما المطربة المصرية أنغام ستلتقي جمهوها بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات صيف جدة، على مسرح "جدة سوبردوم" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى.

وكشفت أنغام عن موعد الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "أهلي وأحبابي جمهور المملكة العربية السعودية.. وحشتوني جدًا أسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24 /7...حفلات صيف جدة"، كما تحيي أنغام حفل كبير يوم 30 يوليو الجاري على خشبة المسرح المكشوف لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.



