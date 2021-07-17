"مستنقع الفجور".. هجوم "سلفي" على أشرف زكي دفاعا عن حلا شيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زالت تداعيات "توبة" الفنانة حلا شيحة تتصاعد، حيث هاجم "حاتم" نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين.

الهجوم "السلفي" جاء بعد تصريح لأشرف زكي أكد فيه "فصل الفنانة حلا شيحة من عضوية النقابة قبل سنوات لكن لا مجال لعودتها بعد وصفها للفن بأنه حرام ويغضب الله".

وانتقد حاتم الحويني، تصريحات الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، بألفاظ خارجة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وطالبه أيضا بالاعتزال والتوبة مثل حلا شيحة، "لاسيما أنه بلغ من العمر 60 عاما".

وحاول حاتم الحويني الاستشهاد بآيات قرآنية للدفاع عن قرار حلا شيحة، ووصف الفن بـ"الهابط، والساقط، والسافل، ومستنقع الفجور".





الهجوم على الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جاء بعدما أعرب عن استيائه من موقف الفنانة حلا شيحة وأزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، قائلًا إنه ليس لها مكان في النقابة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "غلطنا لما قبلنا عودتها وبعتذر لمجلس النقابة إني وافقت على رجوعها ولا مكان لمن يفعل مثل هذا الأفعال".

ووصف " زكي" الفنانة حلا شيحة بأنها مذبذبة، ولا يحق لها أن تهين الفن وتنعته أنه حرام، ذاكرًا أن مثل تلك الأفكار ترجع الناس عشرات السنين إلى الوراء.



