فيلم "موسى" في دور العرض المصرية 11 أغسطس المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الشركة المنتجة لفيلم موسى طرحه في دور العرض المصرية في 11 أغسطس المقبل.

وطرح القائمون على فيلم "موسى" البوسترات الدعائية لأبطال العمل، حيث تصدر كل فنان من الأبطال المشاركين في العمل، بوستراً منفرداً وتم نشره على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ضمن عمليات الدعاية للعمل، كما تم طرح أكثر من إعلان ترويجي للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والخيال.

وتدور أحداث موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا في الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب، ويجد البطل نفسه في مواجهة مشاكل عديدة.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد جمعة، وصلاح عبدالله، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسي.





