شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تسمية مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة بهذا الاسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عبير لطفى رئيسة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة فى دورته التأسيسية التى تحمل اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال ومن المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سبب تسمية المهرجان بهذا الاسم حيث قالت: إيزيس هى الأم وهى الأصل فهى بالنسبة للتراث المصرى القديم خير ممثل للمرأة التى نحب أن نتمثل بها.

وأضافت الفنانة عبير لطفى، يشارك فى المهرجان عروض من العديد من دول العالم مثل هولندا واليابان وروسيا وتونس والأردن وعرض من ألمانيا أون لاين وعروض من مصر، حيث يكون عدد العروض المشاركة فى الدورة التأسيسية من المهرجان حوالى 20 عرضًا منهم ستة عروض مصرية.

وتابعت الفنانة عبير لطفى، سيكون هناك عدد من المكرمين فى الدورة التأسيسية من المهرجان منهم الفنانة شويكار، والفنانة نضال الأشقر، وغيرهم، كما سيضم المهرجان عددًا من الورش الفنية فستقدم الفنانة نورا أمين ورشة عن الجسد والمسرح، كما ستقدم الدكتورة أسماء يحيي الطاهر محور فكرى عن صورة المرأة وإبداعاتها في أكثر من عصر ودولة، ولدينا كذلك شهادات نسوية من العالم العربى والأجنبي وسيكون هناك رحلات أثرية من أجل تنشيط السياحة فى مصر.

وأضافت: ستقام تلك الدورة فى العاصمة على أن يكون حفل الافتتاح والختام بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وسنسعى أن تكون الدورات المقبلة فى عدة أماكن مختلفة فى المحافظات، وهذه الدورة ليست تسابقية، وقد تكونت لجنة مشاهدة العروض من الناقد رامى عبد الرازق، والفنانة عبير لطفى، والكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير على، والناقدة ليليت فهمى، والمخرجة نورا أمين ورئيسة شرف المهرجان الفنانة سوسن بدر ومديرتى المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير على .