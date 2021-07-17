شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يروج لحفلته في مدينة جدة السعودية بلقطات من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الكبير جورج وسوف، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو له من إحدى حفلاته في زمن الشباب، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للترويج لحفلته المقبلة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، المقرر لها يوم 23 يوليو الجاري.

وظهر وسوف في الفيديو الذى نشره عبر حسابه وهو يرتدي بدلة كلاسيكية ويغني أغانيه في فترة الشباب، حيث ظهر بشكل مختلف تماما على غير العادة، وسرعان ما حصد الفيديو على تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، وحققت ما يقرب من 8 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.