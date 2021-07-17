شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح كليب "أم أحمد" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم حمادة هلال، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أم أحمد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الإثنين الساعة التاسعة مساء، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح.

كشف النجم حمادة هلال، كواليس أغنيته الجديدة "أم أحمد" فى لقائه فى برنامج "its show time" الذى يعرض على قناة CBC للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق قائلا "الأغنية دى سمعتها العام الماضى، مع صديقى الملحن محمد قماح والشاعر أحمد مرزوق، وفى شركة من شركات الإعلانات سمعتها لهم وعجبتهم الأغنية جدا، وطلبوا منى أسيب نسخة منها عشان تبقى معاهم".

وأضاف حمادة هلال: "للأسف في الفترة دى كنت بعمل إعلان تانى فأجلتها شوية، فلقيت الأغنية هتبقى قديمة بالنسبة ليا، لأن الأغنية دى أنا عاملها بطريقة مختلفة خالص لأنها بتتكلم عن مصر وكل طبقات الشعب وكل الفئات اللى بتشتغل وبتحب البلد والرمز عندنا في الأغنية هى "أم أحمد".

وتابع حمادة هلال: "احنا صورنا أغنية أم أحمد في أماكن تصوير كثيرا منها في الأحياء الشعبية ومنها في الأحياء الراقية لأننا بنتكلم على شغل كل شخص في البلد، والكليب من إخراج أحمد أشرف وده ثانى تعاون بينا بعد أغنية أشرب شاى".

وطرح مؤخرًا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.