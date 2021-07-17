شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية: الحمد لله صرت أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة الذهبية نوال الزغبى جمهورها على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وقالت نوال: "الحمد الله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى".

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى! شكرًا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".



نوال الزغبى

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى أمس الجمعة 16 يوليو، حفل غنائى بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.