شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول ليالى "أنا العريس" على مسرح مدينة جمصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت أمس أول ليالى مسرحية "أنا العريس" على مسرح مدينة جمصة وسط حضور جماهيرى، والمسرحية من إنتاج الفرقة الاستعراضية بقطاع الفنون الشعبية بقيادة عادل عبده.

"أنا العريس" بطولة كل من علاء زنيهم، وأمال رمزى، عايدة غنيم وفتحى سعد ومجدى عبد الحليم ووفاء السيد وحسن عثمان ومحمد البحراوى وأحمد سباعى وفيصل سحر عبد الله وحسام بهاء الدين فهمى، محمد بدوى مصطفى أمين، سناء عوض، ملابس مؤمنة محمود ومن إخراج صلاح لبيب

مسرحية "أنا العريس" تناقش الإرهاب وتحديدًا ما حصل فى مسجد الروضة داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين.

وعلى مسرح جمصة يقدم البيت الفني للمسرح حفلات ماتينة خاصة للأطفال مع عرض مسرح العرائس "على بابا والأربعين حرامي"، إعداد عبد المنعم محمد إخراج حسن علي الشريف.