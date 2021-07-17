شكرا لقرائتكم خبر عن سالى خليل تعود من خلال الفلكور البدوي بأغنية "تهز جبال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سالى خليل أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "تهز جبال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية التى تعود بها إلى سوق الغناء بعد غياب دام لأكثر من عامين، والأغنية من كلمات وألحان سافجى وتوزيع أسامة الهادى ومكس وماستر محمود علاء

سالى خليل اعتمدت فى أغنيتها الجديدة "تهز جبال" على شكل موسيقي جديد من خلال مكس بين التراث البدوي والفلكلور حيث اعتمدت أن تغازل أهل البدو من خلال الأغنية خاصة أن سالي تميل إلى المجتمع البدوى حيث أن والدتها من سيناء.

وتم تصوير الأغنية على مدار يومان بأطراف القاهرة فى أكثر من لوكيشن اعتمد المخرج محمد القاضي ومدير التصوير رامي عادل في تقديم صورة غير تقليدية وإبراز ملامح ومعايشة أهل البدو من خلال الاستعانة بعدد من الجمال والخيم الصحراوية واحدى الفرق الاستعراضية.

يذكر أن سالى خليل طرحت أغنية وطنية منذ عام ونصف بمناسبة ذكرى 30 يونيه وهي "لولاه" من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.