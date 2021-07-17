شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يشارك في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" مع يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان شريف دسوقى في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى المقرر عرضها قريبًا على خشبة القطاع الخاص.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل .

كان آخر ظهور للفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية بعد أزمته الصحية الأخيرة، وقال إنه مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.