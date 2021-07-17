أحمد فهمي يدعم الأهلي: "من تالتة شمال.. بنهز جبال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب المطرب أحمد فهمي، عن تمنيه فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وكتب فهمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "من تالتة شمال.. بنهز جبال.. وبأعلى صوت دايماً بنشجع الأبطال.. فريق كبير.. فريق عظيم.. اديله عمري وبرضو قليل.. إفريقيا يا أهلي".

ويواجه النادي الأهلي، كايزر تشيفز في اللقاء المقرر له مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.