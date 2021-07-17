"ريش" يحصد جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حصد فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، جائزة الفيريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عام، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

وتقام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.