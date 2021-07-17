قبل نهائي أفريقيا.. صلاح عبد الله يساند الأهلي أمام كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان صلاح عبدالله، عن مساندته للأهلي أمام كايزر تشيفز رغم انتمائه لنادي الزمالك، وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وكتب صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لإن قلبي بياضُة عَشرة على عَشرة.. بقول للأهلي من قلبي مستني العاشرة".

وأضاف: "الخليج 365 قبل ما أكون زملكاوي.. وبيني وبينكُم عِزوه وأهل، وعِشرة.. العاشرة يا أهلي بإذن الله".

ويواجه النادي الأهلي، كايزر تشيفز في اللقاء المقرر له مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.