أول تعليق من نوال الزغبي عن حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلها لأحد المستشفيات.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير".

وكانت نوال الزغبي، قد أحيت أمس الجمعة، حفلا غنائيا في سوريا بعد غياب سنوات عديدة عن الحفلات بها، وتعرضت لوعكة صحية قبل الحفل، وكان من المقرر أن تدخل المستشفى، ولكنها رفضت احتراما لجمهورها الذي انتظرها ساعات، لتعود بعد انتهاء الحفل إلى لبنان، وتُنقل لأحد المستشفيات بها، وهو ما ذكرته صحف لبنانية.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "عكس الطبيعة" الذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية.