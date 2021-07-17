سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الاسود لوني".

وظهرت سمية في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".