بالفيديو| أحمد المرسي لـ"الخليج 365": "العارف" فيلم مُكلف وصعب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مدير التصوير أحمد المرسي، إن فيلم "العارف- عودة يونس" ضم الكثير من مشاهد الحركة منذ بدايته وحتى المشاهد الأخيرة، وبه تنوع شديد في شكل الأكشن، وصُنع باحترافية عالية جدا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم تم تصويره في أكثر من بلد، وأعتقد أنه سيكون ممتع للجمهور"، لافتا أنه من الأفلام الصعبة، وأن صعوبته تتمثل في "كونه فيلم حركة، ويحتاج لتكلفة عالية، وهذا تطلب منا أن يتم تنفيذ العمل بدقة شديدة فليس هناك مساحة للتجربة وللخطأ، وفي نفس الوقت هناك أمور حسابها بدقة شيء صعب، خاصة وأننا كما قلت صورنا في أكثر من بلد ولكل بلد ظروفها ولغتها وجوها والنظام الخاص بها، وعلينا أن نعتاد على كل ذلك في أسرع وقت، وهذا ما شكل ضغط على فريق العمل".

وعن تأثير "كورونا" على مراحل العمل في الفيلم، أوضح المرسي أن الفيلم تم الانتهاء من تصويره قبل ظهور فيروس كورونا، فلم يكن هناك تأثير على مرحلة التصوير نفسها، لكن التأثير كان في تأجيل طرح الفيلم وانتظار الوقت المناسب حتى يكون هناك إقبال شديد على السينما، وتكون الإيرادات مناسبة مع ما تم إنفاقه على العمل، حسب تعبيره.

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، وظهر محمد ممدوح كضيف شرف الفيلم.