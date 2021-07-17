نقل نوال الزغبي إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 06:50 مساءً - أصيبت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” بوعكة صحية يوم أمس الجمعة خلال إحيائها لحفل غنائي بسوريا في منطقة صيدنايا استدعت نقلها إلى المستشفى فور عودتها إلى لبنان .

حيث شعرت نوال الزغبي ببعض التعب قبل صعودها على خشبة المسرح وتطور الأمر سريعا وزاد الألم ولكنها رفضت الاعتذار عن الحفل والذهاب للمستشفى احتراما للجمهور الذي حرص على الحضور .

وعلق الإعلامي فراس على ذلك فكتب قائلا : ” الحمد لله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر .. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير .. مهنية وأخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم ” .

وتابع : ” لهلق بعدني مش مصدق إنها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة ” .

وأضاف : بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي ” .

كما حرصت الفنانة نوال الزغبي على طمأنة جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” الحمد لله صرت أحسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى .. شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1416406022802059265?ref_src=twsrc%5Etfw