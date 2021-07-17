الأمير تشارلز يريد تتويج زوجته كاميلا ملكة.. فماذا عن الأمير إدوارد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة، أنّ الأمير تشارلز يريد تتويج زوجته كاميلا ملكةً في اليوم الّذي سيتولى فيه العرش.

وبحسب ما جاء في موقع “ذا صن” البريطاني، ستمنح هذه الخطوة كاميلا مكانة أعلى بكثير مما هي عليه الآن ولكنها تشكل تهديداً للأمير إدوارد وزوجته صوفي، وهو أخ الأمير تشارلز، الّذي كان من المحتمل أن يشغل المنصب.

ويُقال إنّه عندما توفي الأمير فيليب، انتقل لقب دوق إدنبرة تلقائياً إلى الأمير تشارلز، ويخطط الأخير لإبقاء الأمر على هذه الحال. ومن جهته، كشف أحد رجال البلاط الملكي أن الأمر متروك لما سيحدث للقب دوق إدنبرة، ولكنه لن يتجه لصالح الأمير إدوارد.