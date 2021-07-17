بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري: سألاحق كل من استباح حياتنا الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن رامي صبري ملاحقته القانونية لكل الصفحات والمواقع الرقمية التي تناولت واقعة وفاة شقيقه كريم، وتطرقت لحياته الخاصة وكشفت بعض الأسرار التي تخص العائلة، ودشن مبادرة لتشريع قانون جديد للحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية لنجوم الفن والمشاهير.

رامي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك وجه فيه الشكر لكل من واساه في مصابه الأليم، ودخل سريعا في صلب الموضوع قائلا: أولاً شكر الله سعيكم جميعاً كتر الف خيركم على المواساه و وقفكم جنبنا فى الوجع اللى شُفناه وفقدان أخويا الغالى كريم صبري.

وتابع قائلا: ثانياً .. أنا بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصرى و بناشد دولتنا المصرية العظيمة ب قوانينها وأحكامها العادله اللى بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسى وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافه والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التى تقع علينا من كل من إستباح الخوض فى حياتنا الشخصية.

أضاف: أطالب بوضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل فى أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أى أسرة مصرية لها الحق فى الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسىء المُتدنى والتشهير الغير قانونى الذى تعاملت بيه بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية فى وفاة أخى كريم صبرى لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخى كريم وبالتبعية سمعة أسرتى الكريمة فى عز أوجاعنا ومصيبتنا.

واختتم بيانه بالتعبير عن حزنه من التناول الإعلامي لواقعة وفاة شقيقه قائلا: بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم إستغلالنا بشكل غير ادمى لا دين ولا إنسانية تقبل باللى إحنا شُفناه.

وهدد بالملاحقة القانونية لكل من تجاوز بقوله: زعلان جدا جدا من بعض الصحفيين والمواقع المفروض انها محترمه اتصدمت فيهم للأسف، سوف يتم مُقاطعة و مُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض فى أعراض وإتهامات غير لائقة واثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى وأخيراً إتقوا الله فى مهنتكم وفى أقوالكم وأفعالكم الترند مش هينفعكم يوم ما نختصمكم أمام الله فى اللى قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله وإذكروا محاسِن موتاكم يا مؤمنين.