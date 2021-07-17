بعد وصفهما العائلة المالكة بالعنصرية.. ميغان وهاري يريدان تعميد طفلتهما في القصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت مصادر ملكية بأنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يخطّطان لتعميد ابنتهما ليليبيت في وندسور أمام الملكة.

فبعدما زعما بأنّ الملكة أورثت سائر الأعضاء “جينات الألم والمعاناة”، واتهما أحد أفراد العائلة بالعنصرية، يبدو أنّ دوق ودوقة ساسكس حريصان على التمسك بامتيازات الحياة في العائلة المالكة.

وقال مصدر ملكي إنّ الأمير هاري وميغان يريدان معموديةً ملكيةً لطفلتهما ليليبيت بحضور الملكة، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ولفت المصدر إلى أنّه تم توضيح نيّة الزوجين المقيمين في كاليفورنيا، خلال زيارة هاري المملكة المتحدة، الكشف عن تمثال الأميرة ديانا في وقت سابق من هذا الشهر.

وإن عمّدا ليليبيت هناك، فستكون هذه أول زيارة تقوم بها ميغان لبريطانيا منذ تنحّيها وزوجها من الواجبات الملكية العام الماضي.

اللافت للاهتمام أنه بعد ستة أسابيع من ولادة الطفلة، لم تحصل بعد على المركز الثامن في خطّ ولاية العرش، وفقاً للموقع الملكي الرسمي.

وبحسب المصدر، لن تُحدَّث القائمة إلّا بعد المعمودية. يذكر أنّه تم تعميد شقيق ليلي، آرتشي، وسط سرّية غير مسبوقة في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور عام 2019.