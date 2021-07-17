فيديو حاز إعجاب الجمهور.. كرم بورسين يلهو مع هذه الطفلة في كواليس”أنت أطرق بابي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو للممثل التركي كرم بورسين وهو يلهو مع الفتاة الصغيرة مايا التي تؤدي دور ابنته كيراز في مسلسل “أنت أطرق بابي”، وحظي الفيديو بإعجاب الجمهور الذي أشاد بلطافة بورسين.

كيراز أو مايا أضافت كثيراً من المرح إلى المسلسل، وحظيت بإشادة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مشاركتها في المسلسل، وصل عدد متابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” إلى مليون و200 ألف متابع.

وأُعلن أخيراً عن انتهاء المسلسل عند الحلقة 52، أي بعد سبع حلقات، ولن تعرض الحلقة 46 هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى، وتم تأجيل عرضها إلى 28 تموز الحالي.

يذكر أنّ هاندا وكرم رشّحها إلى نيل جائزة “الموركس دور” لأفضل ممثل وممثلة من قبل الجمهور.