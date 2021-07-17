نوال الزغبي تتحدى المرض وتضيء سماء دمشق بحفل من العمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا غنائيًا كبيرًا في صيدنايا في ريف العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة 16 تموز الجاري.

أضاءت نوال الزغبي سماء دمشق بحفلتها، وغنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة. وكانت هذه الحفلة الأولى للزغبي في سوريا بعد غياب طويل بسبب الحرب السورية.

واختارت الزغبي إطلالة في غاية الأناقة، أبهرت محبيها ومتابعيها، إذ أطلّت بـ “جامبسوت” أبيض مناسب جداً لظهور على المسرح وظهرت بتسريحة شعر ومكياج لافتين.

وشعرت “النجمة الذهبية” قبيل الحفل بأعراض تسمم، فخضعت لفحص طبي طلب على إثره منها الطبيب المعالج نقلها إلى المستشفى، لكنها رفضت، معبرةً عن إصرارها على تقديم الحفل بسبب جماهيرها التي حضرت من أجلها.

نوال الزغبي دخلت إلى المستشفى بشكل طارئ فور عودتها من حفلها، ثم طمأنت المحبين على صحتها من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” فكتبت: “الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير”.

يُذكر أنّ الزغبي في صدد إطلاق مجموعتها الغنائية الجديدة “عكس الطبيعة” من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ويتضمن الـ”ميني ألبوم” 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، ومن المتوّقع أنّ تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.