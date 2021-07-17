"القنبلة" يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الفيلم القصير القنبلة للمخرجة ديما حمدان، في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي تنطلق دورته الرابعة من 19 وحتى 23 يوليو/تموز.

وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء 20 يوليو بين الساعة 12 مساءً والساعة 2 مساءً بتوقيت بيروت (+3 غرينتش).



مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق لأشكال العنف المنزلي ضد المرأة.

ويحكي الفيلم قصة "وسيم" الذي يعيش مع والدته ولا ينسجمان مع بعضهما منذ فترة. ولكن عندما تطلب منهما شرطة برلين إخلاء المنزل لليلة واحدة لاستخراج قنبلة دفنت خلال الحرب العالمية الثانية، تبرز بينهما المزيد من مشاعر الغضب والألم.

الفيلم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان نوفا فرونتير السينمائي، كما فاز بجائزة أفضل مخرجة من مهرجان أيودهيا السينمائي بالهند، وحصل على تنويه خاص من مهرجان نابولي السينمائي لحقوق الإنسان بإيطاليا.

فيلم القنبلة من تأليف وإخراج ديما حمدان، ويشارك في بطولته طارق السايس، وروا درويش، وفريدريك فريريتش، وسيلين ميرال، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

ديما حمدان هي صحفية ومخرجة فلسطينية. عملت أكثر من 10 سنوات في BBC عربي، وألهمتها القصص التي قامت بتغطيتها لسنوات بأفكار لمشاريع أفلامها القصيرة والروائية، وأخرجت ديما 5 أفلام قصيرة منذ عام 2007 في لندن وعمان وبرلين.