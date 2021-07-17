سيف نبيل يفاجىء متابعيه بأغنيته الجديدة "ما أقدر أنساك"

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"الخليج 365": بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخراً بأغنية "ممكن"، يستعد المغني العراقي سيف نبيل لطرح أغنية جديدة بعنوان "ما أقدر أنساك"، روج لها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع مصور أثار الفيديو حماس مُتابعيه، حيث ظهر نبيل بشكل غريب في مشاهد ملحمية وتأثيرات صوتية وبصرية مبهرة.



"ما أقدر أنساك" التي تحمل اللهجة العراقية من المُقرر طرحها أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر قناة سيف نبيل على اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية.

يذكر أن المغني العراقي يواصل حصد نجاح أغنية "ممكن" التي ما زالت تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.

