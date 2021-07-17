كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 05:44 مساءً - حرصت الكاتبة والمذيعة ” ميرنا الهلباوي ” على تهنئة الفنان ” محمد عطية ” بعيد ميلاده في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة لمحمد عطية كتبت في تعليقها عليها : ” متأخرة بس مش مشكلة .. كل سنة وأنت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه .. مش هطول في الكلام هنا عشان بيحصل حوارات ” .
ومن جانبه رد محمد عطية على معايدة ميرنا الهلباوي حيث أعاد نشر منشورها وكتب معلقا عليه : ” وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة ومبروك عالتوقيع رغم أنها متأخرة برضه ويارب ناجحة دائما ومحققة كل اللي نفسك فيه ” .
يذكر أن ميرنا الهلباوي كانت قد أعلنت منذ أيام عن إنفصالها عن محمد عطية بعد خطوبة استمرت لمدة 8 أشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلاد محمد عطية رغم إنفصالهما .. كيف رد الأخير عليها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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